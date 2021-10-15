رغم ارتفاع إصابات كورونا.. لا تراجع عن التعليم عن بُعد

صرح الدكتور بسام حجاوي، عضو لجنة الأوبئة إن ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية ليست هي المؤشر الوحيد على وجود انتكاسة وبائية، فهناك مؤشرات رئيسية اخرى.

وأوصح حجاوي، في تصريح صحفي، بأن مؤشرات العودة للمربع الاول هي نسبة التطعيم ونسبة الادخال إلى المستشفيات وعدد الإصابات الكلي، مشدداً على أن الوضع الوبائي حاليا مستقر ولا عودة للوراء.

وأضاف أن التعليم الوجاهي مستمر في المدارس والجامعات ولا عودة للتعليم عن بُعد لعدة اسباب، منها أن الاستعدادات الصحية والتجهيزات من كوادر ومستشقيات وخطط طوارئ اصبحت في اعلى المستويات للتعامل مع اي تغير في الوضع الوبائي.

ونبه حجاوي في ذات الوقت الى ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة، في الجامعات خاصة وفي كل مكان ايضا، حتى يتم الحفاظ على استقرار الوضع الوبائي في المملكة.