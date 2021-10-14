وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 12 وفاة و1021 إصابة كورونا و548 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 813,838
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6 شهداء وعدة جرحى في إطلاق نار بمحيط قصر العدل ببيروت، وحزب الله وحركة أمل يتهمان عناصر “القوات اللبنانية” / فيديو
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