وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 12 وفاة و1021 إصابة كورونا و548 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 813,838
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تدخلات اردوغان في صميم اعمال البنك المركزي، وعزل 3 اعضاء من قياداته يهوي بالليرة التركية الى مستوى قياسي منخفض
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