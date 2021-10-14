استشهاد جندي سوري وجرح ثلاثة آخرين جراء عدوان جوي إسرائيلي الليلة الماضية باتجاه منطقة تدمر

حمص- سانا

استشهد جندي من عناصر الجيش العربي السوري وجرح ثلاثة آخرون جراء عدوان إسرائيلي جوي باتجاه منطقة تدمر بريف حمص الشرقي.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لسانا أنه حوالي الساعة الحادية عشرة و34 دقيقة من الليلة الماضية، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه منطقة التنف بإتجاه منطقة تدمر في ريف حمص، مستهدفا برج اتصالات وبعض النقاط المحيطة به، ما أدى إلى استشهاد جندي وجرح ثلاثة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية.

وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي في الثامن من الشهر الجاري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف مطار التيفور بريف حمص الشرقي وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

بيان منسوب لـ”غرفة عمليات حلفاء سوريا

هذا وقد توعد بيان منسوب لما يسمى بـ”قيادة غرفة عمليات حلفاء سوريا”، بـ”رد قاس” على “الاعتداء الإسرائيلي الأخير في سوريا”، حسبما نقلت وسائل إعلام موالية لإيران.

ونقلت وكالة “يونيوز”، عن قيادة غرفة عمليات حلفاء سوريا (التابعة لإيران) أنها “اتخذت قرارا بالرد القاسي على العدوان على تدمر”، موضحا أن “الأهداف التي هاجمتها الطائرات الإسرائيلية هي مراكز خدمات وتجمّع للشباب”.

وأضافت غرفة عمليات حلفاء سوريا، أن “نتيجة هذا الاعتداء سقط عدد من الشهداء والجرحى من الإخوة المجاهدين”، مشيرةً إلى أنّه “لولا الانتشار لكان عدد شهداء الاعتداء كبيراً جداً”.

وأعلنت غرفة عمليات حلفاء سوريا، أنه “لطالما كانت مهمتنا وحضورنا المشروع في سوريا هو لمساعدة الدولة السورية، فنحن نعمل تحت رعاية الدولة لمواجهة الإرهابيين والمشروع التكفيري وعلى رأسهم داعش”.

وذكرت أنه “على مدى سنوات ونحن نتعرض لاعتداءات من العدو “الإسرائيلي الأمريكي”، وهذه الاعتداءات كانت محاولة لجرنا إلى معارك جانبية لم تكن في أولويات حضورنا في سوريا”.

كما اعتبرت الغرفة أن “الصهاينة تذرعوا بأنهم يستهدفون أسلحة دقيقة وتجهيزات حساسة تشكل خطراً على كيانهم الغاصب”، مضيفة أنه “بعد الهجوم الذي انطلق عبر سماء الأردن ومنطقة التنف السورية المحتلة من الأميركيين.. قررنا الرد”.

وأكدت في نهاية البيان أنها، “اتخذت قرارا بالرد على هذا الاعتداء انتقاما لأرواح الشهداء ودماء الجرحى”، خاتمة بقولها: “سيكون الرد قاسيا جدا”.