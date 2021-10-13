400 أسير من حركة الجهاد الاسلامي في سجون الاحتلال يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام صباح اليوم الأربعاء

يدخل أسرى فلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تابعون لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، إضرابا مفتوحا عن الطعام، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي، إن معظم أسرى الجهاد الإسلامي، البالغ عددهم نحو 400 اسير سيشاركون في الإضراب، رفضا لاستمرار إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي “بإجراءاتها التنكيلية العقابية الممنهجة بحقّهم، ومحاولتها مؤخرا استهداف البنية التنظيمية لهم”.

وأوضح، أنّ هذه “الخطوة هي جزء من البرنامج النضاليّ الذي أعلنت عنه لجنة الطوارئ الوطنية مؤخرا، والذي ارتكز بشكلٍ أساسي على التمرد ورفض قوانين إدارة السجون، بمشاركة الفصائل الفلسطينية كافة”.

وذكرت وفا، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ 6 أيلول/ سبتمبر الماضي، “شرعت بفرض جملة من الإجراءات التنكيلية، وسياسات التضييق المضاعفة على الأسرى الفلسطينيين، واستهدفت بشكل خاص أسرى الجهاد الإسلامي من خلال عمليات نقلهم وعزلهم واحتجازهم في زنازين لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، عدا عن نقل مجموعة من القيادات إلى التحقيق”.

وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، نحو 4600 أسير وأسيرة بينهم 35 أسيرة، ونحو 200 طفل، وفق وفا.

اسرى الجهاد يقدمون اوراق الاضراب لمصلحة السجون

وقد قدمت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال أوراق الإضراب عن الطعام إلى إدارة مصلحة السجون الصهيونية، حيث ستشرع صباح اليوم الأربعاء في تنفيذ الخطوة.

من جهته، نفى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ خضر عدنان الأنباء التي تحدثت عن تأجيل حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال خطوة إضراب الدفعة الأولى الأربعاء.

و قال الشيخ خضر عدنان في تصريح له مساء امس الثلاثاء: “نحن على ثقة ويقين بأن الإخوة منتصرين في هذه المعركة، ويجب علينا أن نسندهم بكل ما أوتينا من قوة”.

و أكد أن أسماء أسرى الحركة للإضراب قد تم تقديمها لما تُسمى مصلحة سجون الاحتلال.

و أعلن أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال امس الثلاثاء، أنهم سيخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام، بدءا من اليوم الأربعاء، رفضا لاستمرار إجراءات عقابية، فُرضت عليهم عقب ان تمكن 6 أسرى من انتزاع حريتهم عبر نفق من سجن جلبوع الشهر الماضي.

و قرر نحو 400 اسير من الجهاد الإسلامي البدء بالإضراب المفتوح عن الطعام، بدعم من كافة الفصائل.

و تعتبر هذه الخطوة جزءا من البرنامج النضاليّ الذي أعلنت عنه لجنة الطوارئ الوطنية، مؤخرًا، والذي ارتكز بشكل أساس على التمرد ورفض قوانين إدارة السجون، بمشاركة كافة الفصائل.

وكانت مصلحة السجون قد فرضت على أسرى الجهاد الإسلامي، إجراءات عقابية، عقب فرار 6 أسرى الشهر الماضي، بينهم 5 من معتقلي الحركة، من سجن جلبوع (شمال).

ومن هذه الإجراءات، منع تواجد أكثر من معتقل واحد من أسرى “الجهاد”، داخل كل زنزانة.