بفضل السمسرة السياسية لابن زايد.. اسرائيل تجتمع لأول مرة في تاريخها حول طاولة واحدة مع ست دول عربية في الامارات
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جرينتش+2 05:57
لتطهير كامل المحافظة وتأمين اوتستراد عمان – دمشق.. الجيش يباشر تمشيط بلدة صيدا ومحيطها بريف درعا الشرقي.
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