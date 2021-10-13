سلطة عباس رفضت حماية أسيري نفق الحرية نفيعات وكممجي

قالت قناة “كان” العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية رفضت حماية أسرى نفق الحرية أيهم كممجي ومناضل نفيعات.

وأضافت القناة، أنه خلال التحقيق مع مناضل نفيعات وأيهم كممجي اعترفا بأنهما وصلا مخيم جنين وطلبا من أحد الأشخاص حماية السلطة للفارين من سجن جلبوع، حيث تحدث هذا الشخص مع محمد اشتية رئيس حكومة السلطة ولكنه رفض ذلك وقال الأمر ليس سهلاً”.

وتمكن الأسيران انفيعات وكمنجي، من وصول جنين في الضفة الغربية بعد أيام من انتزاعهما حريتهما عبر نفق الحرية في سجن جلبوع، قبل أن تتم إعادة اعتقالهما بعد نحو أسبوعين من تنفيذ عملية الهروب برفقة أربعة أسرى آخرين في 6 أيلول 2021.