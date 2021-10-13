جرثومة في الماء والغذاء وراء حالات التسمم في جرش/ فيديو

اعلن مدير مستشفى جرش الحكومي، الدكتور صادق العتوم، إن الفحوصات الأولية للمصابين بحادثة التسمم من بلدة جبة أظهرت إصابتهم بجرثومة شيجيلا.

وأوضح العتوم أن هذه الجرثومة قد تتواجد بالغذاء أو الماء، وأن باقي الفحوصات وما تزال في المختبرات الطبية.

وأشار إلى أن عدد الإصابات قد وصل إلى 57 حالة اشتباه بالتسمم، معظمها لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 3-13 عاما.

التسمم في جرش.. السبب لم يُحدد بشكل نهائي بعد، والمياه العامل المشترك بين المصابين وترقب لنتائج الفحوصات اليوم#الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/axgfoBeHpM — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) October 13, 2021