تعيين 1500 خريج طب وطب أسنان سنويا فقط من أصل 3500

صرح وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، الدكتور وجيه عويس، اليوم الأربعاء، إنه يتم تعيين 1500 خريج طب وطب أسنان سنويا من أصل 3500 يتم تخريجهم، مشيرا إلى أن لدى الوزارة أزمة في تلك التخصصات (الطب، وطب الأسنان) في الجامعات؛ بسبب الأعداد الكبيرة الراغبة في دخول تلك التخصصات.

وأضاف عويس، خلال لقاء جرى مع لجنة التعليم والشباب النيابية، أن الجامعات لا تستطيع إعطاء الجودة في التدريس لهذه الأعداد الكبيرة؛ لعجز البنية التحتية في الجامعات.

“الخريج مستواه حاليا ليس بمستوى السوق؛ لتراجع مستوى التعليم في الجامعات والمدارس”، وفق عويس الذي أوضح أن الاكتظاظ هو سبب تراجع مستوى التعليم في الصفوف بالمدارس والجامعات؛ مما يؤثر على جودة التعليم والقدرة في التنافس في السوقين المحلي والإقليمي.