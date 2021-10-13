بفضل السمسرة السياسية لابن زايد.. اسرائيل تجتمع لأول مرة في تاريخها حول طاولة واحدة مع ست دول عربية في الامارات
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جرينتش+2 05:56
الملك يعود الى أرض الوطن بعد زيارة “نوعية” لدولة قطر اسفرت عن رفع العلاقة بين البلدين الى وضعية “شبه تحالفية”
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