أجواء معتدلة في السهول والجبال وحارة بباقي المناطق حتى الأحد

تكون الأجواء اليوم الجمعة، معتدلة الحرارة في المناطق الجبلية والسهول، وحارة نسبيًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية، تكون الأجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة ليلاً، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.

وتكون الأجواء معتدلة الحرارة يومي السبت والأحد، في المناطق الجبلية والسهول، وحارة نسبيًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم الاثنين، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 31 – 17 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 15، وفي مرتفعات الشراة 28 – 13، وفي مناطق البادية 34 – 18، وفي مناطق السهول 31 – 17، وفي الاغوار الشمالية 36 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 25، وفي البحر الميت 37 – 24، وفي خليج العقبة 36 – 24 درجة مئوية.

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