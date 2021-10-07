وزارة الخارجية تتابع أوضاع الأردنيين في باكستان

تُتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من خلال مركز عمليات الوزارة والسفارة الأردنية في إسلام آباد، أوضاع المواطنين الأردنيين المُقيمين في المناطق التي تعرضت ‎لزلزال، صباح اليوم الخميس، في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.

وكان زلزال بقوة 5.7 درجات ضرب إقليم بلوشستان جنوب الباكستان، واسفر عن مقتل 20 شخصاً واصابة أكثر من 300 آخرين معظمهم من النساء والاطفال .

وقالت الوزارة في بيان صحافي، اليوم الخميس، إن السفارة قامت بالاتصال مع عدد من المواطنين الأردنيين في المنطقة، وتُتابع الاتصالات للاطمئنان على أوضاعهم، مؤكدة انها لم تبلغ لغاية الآن عن إصابة أي أردني.

ودعت الوزارة الأردنيين المُقيمين في باكستان، إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والتقيد بتعليمات السلامة العامة الصادرة عن السلطات الباكستانية، لافتة الى انه للتواصل وطلب المساعدة، بإمكان المواطنين الاتصال على الخط الساخن للسفارة (0092512833310) أو مركز عمليات الوزارة (00962795497777).

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