فتح مراكز تطعيم ضد كورونا للجرعة الثالثة اليوم الخميس

أعلن وزير الصحة فراس الهواري، مساء امس الأربعاء، عن فتح مراكز تطعيم الجرعة الثالثة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا اليوم الخميس.

وقال الهواري لقناة “المملكة” إن الجرعة الثالثة من اللقاح ستكون نفس نوع الجرعتين السابقتين.

وأضاف الهواري، إن تلقي اللقاح ضرورة للذين لم يتلقوه بعد، والالتزام بإجراءات الوقاية الصحية من لبس الكمامة والتباعد وعدم الاختلاط، وذلك بسبب ارتفاع عدد المصابين، وارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية التي وصلت إلى 4.22%.

وأوضح أن الجرعة الثالثة ستعطى للأطباء والكوادر الصحية إلى تلقي الجرعة الثالثة، ولمن مضى على تلقيه الجرعة الثانية 6 أشهر، وأيضا الفئة العمرية 60 سنة فما فوق، والفئات ذات الاختطار العالي مثل الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة.

وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، قد أوصت في 29 أيلول/سبتمبر الماضي، بإعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا لفئات محددة لمن مضى على تلقيه الجرعة الثانية 6 أشهر.

وتاليا الفئات التي اعتمدتها وزارة الصحة والتي يسمح تلقيها الجرعة الثالثة على النحو الاتي :

الاشخاص من الفئة العمرية (60) سنة فما فوق.

الكوادر الصحية.

الاشخاص الذين يعانون من امراض نقص المناعة.

الاشخاص الذين يعانون من الامراض المزمنة، مثل امراض القلب والضغط والسكري وغيرها من الامراض المزمنة.

الفئات ذات الاختطار العالي للاصابة بالمرض من حيث المهنة او مكان العمل او الصفات والامراض الوراثية.

وقد حددت الوزارة المراكز التي ستتوفر فيها الجرعة الثالثة على النحو الاتي:

مدينة الحسن الرياضية

اربد

مركز صحي الرمثا الشامل

اربد

مركز صحي الكرامة

البلقاء

قاعة بلدية معدي

البلقاء

مستشفى السلط القديم

البلقاء

مستشفى الامير فيصل الحكومي

الزرقاء

مستشفى الامير هاشم بن الحسين العسكري

الزرقاء

مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد

الزرقاء

مجمع النقابات المهنية/ مأدبا

مادبا

مديرية الشؤون الصحية لمحافظة الطفيلة

الطفيلة

حدائق الحسين بوابة رقم 2 من داخل السيارة Drive Through

العاصمة

صالة الامير فيصل بوابة رقم 1- مدينة الملك عبد الله الثاني – القويسمة

العاصمة

قاعة يا هلا 2 – مدينة الحسين الرياضية – بوابة 1

العاصمة

مركز صحي ابو نصير الشامل

العاصمة

مستشفى الامير حمزة/ المدرج

العاصمة

مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة

العقبة

مركز صحي الكرك الشامل

الكرك

مستشفى الامير علي بن الحسين العسكري

الكرك

مركز الامراض الصدرية/ مديرية الشؤون الصحية لمحافظة المفرق

المفرق

مركز صحي عجلون الشامل

عجلون

مركز صحي البتراء الشامل

معان

مركز صحي معان الشامل

معان

بلدية جرش الكبرى

جرش