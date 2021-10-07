عباس يتسول لقاء وزراء الاحتلال وهم يردون عليه بالرفض المهين

أعلن مكتب وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد، مساء امس الاربعاء، عن رفضه فكرة عقد لقاء مع رئيس السلطة محمود عباس.

وذكرت القناة “12 العبرية، أن عباس قد طلب من وزراء حزب “ميرتس”، خلال اجتماعه معهم في رام الله قبل أيام، أن يلتقي مع يائير لابيد، وقال ان وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ إنه “يعمل على ترتيب اللقاء”.

ورداً على هذه التصريحات، أعلن مكتب لابيد أنه “لم يصله طلب كهذا، ولا يوجد سبب لعقد هكذا لقاء”.

وتأتي تصريحات مكتب يائير لابيد، بعد أيام من إعلان الوزيرة في حكومة الاحتلال، إيليت شاكيد، رفضها طلب عباس الاجتماع معها.

وقالت شاكيد، في تغريدة نشرتها مساء الأحد الماضي، عبر “تويتر”: “هذا لن يحدث، لن ألتقي منكر المحرقة، الذي يقاضي في لاهاي جنود جيش الدفاع الإسرائيلي ويدفع أموالا لقتلة اليهود”.

وفي تصريحات صحفية جديدة، كررت شاكيد مهاجمة عباس، وأكدت أن حكومة الاحتلال ترفض فكرة إقامة دولة فلسطينية.