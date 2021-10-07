المقداد: نأمل بفتح أفق جديد مع الاردن يسهم بتحسين اقتصاد البلدين، ونرحب باستئناف العمل القومي العربي بسائر الميادين
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جرينتش+2 12:55
أرشيف الدولة العبرية حول حرب 73 يكشف ان ضابطاً مصرياً عميلاً للموساد انقذ اسرائيل من أكبر هزيمة مذلة في تاريخها
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