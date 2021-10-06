لأول مرة وفي قرار سيكون له ما بعده.. محكمة إسرائيلية تقر بحق اليهود في أداء “صلاة صامتة” في باحات الأقصى

في قرار هو الأول من نوعه، أقرت محكمة إسرائيلية بالحق المحدود لليهود في أداء صلوات في باحات المسجد الأقصى.

وقررت محكمة القدس الجزئية، أمس الثلاثاء، أن وجود مصلين يهود في الحرم القدسي لا يمثل عملا إجراميا طالما تظل صلواتهم صامتة.

وأمرت المحكمة الشرطة بإلغاء مذكرة الإبعاد الصادرة بحق الحاخام أرييه ليبو لمنعه من زيارة الحرم القدسي، بسبب إقامته صلوات صامتة هناك.

وينص الحكم على أن زيارات هذا الحاخام اليومية إلى الحرم القدسي تشير إلى أنه “يعتبرها أمرا مهما جدا ومبدئيا”.

وأعرب المحامي موشيه بولسكي الذي يمثل ليبو عن ترحيبه وموكله لهذا الحكم، مشددا على أنه “يؤكد ما يجري بالفعل في الحرم القدسي في العام الأخير”.

وأبدى المحامي أمله في أن الشرطة لن تعود تتخذ إجراءات بحق المصلحين اليهود المتواجدين في الحرم القدسي، ما سيمثل “اعتداءا على حرياتهم المدنية الأساسية”.

المصدر: القناة السابعة الإسرائيلية