المقداد: نأمل بفتح أفق جديد مع الاردن يسهم بتحسين اقتصاد البلدين، ونرحب باستئناف العمل القومي العربي بسائر الميادين
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جرينتش+2 12:54
لأول مرة وفي قرار سيكون له ما بعده.. محكمة إسرائيلية تقر بحق اليهود في أداء “صلاة صامتة” في باحات الأقصى
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