المقداد: نأمل بفتح أفق جديد مع الاردن يسهم بتحسين اقتصاد البلدين، ونرحب باستئناف العمل القومي العربي بسائر الميادين
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جرينتش+2 12:53
تصاعد.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 12 وفاة و1316 إصابة كورونا و913 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 805,800
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