المقداد: نأمل بفتح أفق جديد مع الاردن يسهم بتحسين اقتصاد البلدين، ونرحب باستئناف العمل القومي العربي بسائر الميادين
أهم العناوين
جرينتش+2 12:53
المحكمة العليا في بريطانيا تقرر ان حاكم دبي تدخل بمجرى العدالة، وأوعز بالتجسس على زوجته السابقة الاميرة هيا
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني