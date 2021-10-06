الذهبي يوضح ويصوب ما ورد عنه في “وثائق باندورا” الاستقصائية

أوضح رئيس الوزراء الاسبق، نادر الذهبي أن الشركة التي وردت في وثائق باندورا والمرتبطة باسمه، هي شركة تم تسجيلها من أجل المتاجرة بالأسهم بعد سنتين من خروجه من الحكومة.

وأكد الذهبي، في بيان صحفي وصل المجد نسخة منه، أن الشركة لم تقم بأي نشاط، وتم اغلاقها منذ أكثر من 6 سنوات.

وبين أن شركات “اوف شور” هي موضوع قانوني مالم يتم استغلالها لامور غير قانونية، مؤكدا أنه لم يقم ولن يقوم باي نشاط غير قانوني.

وكانت وثائق باندورا قد ذكرت عن ارتباط الرئيس الذهبي بشركة خارجية تم إنشاؤها في جزر فيرجن البريطانية،حيث استخدمت مساهما مقيما في سيشيل، لحماية هويات المالكين الحقيقيين للشركة.

وقالت إن الذهبي كان مديرا لشركة AND Holding Limited، التي تم إنشاؤها في عام 2014 بهدف معلن هو الاستثمار في شركات أخرى، ويظهر ابنه أمجد في السجلات على أنه المالك المستفيد، وتم إدراج الشركة على أنها غير نشطة في ملف تم تسريبه بتاريخ شباط 2018.