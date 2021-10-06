المقداد: نأمل بفتح أفق جديد مع الاردن يسهم بتحسين اقتصاد البلدين، ونرحب باستئناف العمل القومي العربي بسائر الميادين
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جرينتش+2 12:52
اتفاق الأردن وسوريا ولبنان على إيصال الكهرباء الأردنية إلى لبنان
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