مارك زوكربيرغ يعتذر عن العطل.. فيسبوك تكشف فجر اليوم عن أسباب انقطاع خدمات منصاتها هي وإنستغرام وواتسآب
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وزارة الصحة تدعو كبار السن لتلقي مطعوم الأنفلونزا
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