أجواء معتدلة في المرتفعات وحارة بالاغوار والبحر الميت والعقبة اليوم وغدًا

تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، خريفية لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في مناطق البادية والسهول، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية، تميل الأجواء للبرودة ليلًا، في أغلب مناطق المملكة، وتكون معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتبقى الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، خريفية لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في مناطق البادية والسهول، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتكون الأجواء معتدلة الحرارة الجمعة، في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 27 – 14 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 12، وفي مرتفعات الشراة 24 – 11، وفي مناطق البادية 30 – 14، وفي مناطق السهول 28 – 17، وفي الاغوار الشمالية 34 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 35 – 26، وفي البحر الميت 35 – 22، وفي خليج العقبة 33 – 22 درجة مئوية.

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