ندوة فكرية في شفا عمرو حول الموروث السياسي للقائد جمال عبد الناصر

عقدت مساء يوم السبت 2/10 في شفا عمرو بالداخل الفلسطيني المحتل ندوة فكرية، بمناسبة الذكرى الـ51 لرحيل القائد العربي جمال عبد الناصر، تحت عنوان: “جمال عبد الناصر وموروثه السياسي وانعكاسه في واقعنا اليوم”، تحدث فيها المحامي محمد ميعاري، المهندس شادي عبده وقام بإدارتها الكاتب زياد شليوط.

عقدت الندوة بدعوة لجنة احياء ذكرى القائد جمال عبد الناصر واللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب السوري وقيادته الوطنية، في قاعة “سلمى- دير الراهبات” في المدينة، بحضور جمهور عريض من عدة بلدات من منطقة الجليل.

افتتح الندوة الكاتب زياد شليوط مرحبا ومنوّها إلى أن الندوة لا تهدف إلى الحنين لعصر مجيد وشخص كبير مثل القائد عبد الناصر، انما أيضا الاستفادة من تجربة هذا القائد وثورته التي ألهمت شعوبا وحركات تحرر في العالم وسياسته التي اعتمدت القومية والحياد الإيجابي.

وتوقف المهندس شادي عبده في مداخلته عند أهم المفاصل التي ميزت سياسة عبد الناصر ونهجه، متوقفا عند السلبيات والايجابيات، مؤكدا أن إنجازات عبد الناصرة كثيرة ويشهد له التاريخ على مواقفه. واستذكر المحامي محمد ميعاري في كلمته أهم مراحل الفترة الناصرية ومميزات شخصية الزعيم وخصاله، وتفاعل الجماهير مع قراراته، منوها الى دوره في رفع القضية الفلسطينية والحفاظ على الشعب الفلسطيني.

بعد المداخلتين، شارك عدد من الحضور بطرح الأسئلة وتقديم الملاحظات والمداخلات القصيرة، منهم: الناشطة ناهدة يونس، د. محمد صفوري، الكاتب عبد الخالق أسدي، المسرحي رياض خطيب، الناشط حاتم حسون، جلال نعوم. وانتهت الندوة بالتأكيد على ضرورة نشر الفكر الناصري بين جماهيرنا خاصة في أوساط الشباب.

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