تذبذب.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 11 وفاة و1222 إصابة كورونا و780 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 803,923
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جرينتش+2 09:47
وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 6 وفيات و1037 إصابة كورونا و1075 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 802,859
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