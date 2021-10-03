نقابة المعلمين ترحب.. الخصاونة يوعز بإعادة النظر في حالات استيداع المعلمين

وجه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي، الدكتور محمد ابو قديس بإعادة النظر وبشكل فردي ووفق الآلية المناسبة بأوضاع بعض حالات المعلمين الذين كانوا قد احيلوا الى الاستيداع، او بعض الذين تضررت اوضاعهم التقاعدية خلال جائحة كورونا .

ويأتي توجيه رئيس الوزراء في ظل حاجة وزارة التربية والتعليم المستمرة للكوادر التعليمية، فضلا عن انه يضيق رقعة الخلاف بين الحكومة ونقابة المعلمين التي تعرض عدد من قادتها للاستيداع.

ومن جانبه ثمّن نور الدين نديم، الناطق باسم نقابة المعلمين التي تمّ حلها بقرارٍ قضائي بهذه الخطوة، معتبرًا أنها خطوة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح.

وأكد نديم في تصريحاته إلى موقع “البوصلة” على ضرورة أن تشمل هذه المراجعة جميع المعلمين الذين تضرروا بسبب القرارات التي استهدفت المعلمين في أرزاقهم وإحالتهم للتقاعد والاستيداع على الرغم من حاجة الوزارة لخدماتهم.

كما عبر نديم عن أمله في حوار وطني جاد حول نقابة المعلمين حتى يعود هذا الصرح لعمله الإيجابي الفعال في خدمة المعلم الأردني، والارتقاء بالواقع التعليمي.

