الملك يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الاسد ويؤكد حرص الأردن على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها

عمان 3 تشرين الأول (بترا)

تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بشار الأسد، تناول العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون بينهما.

وأكد جلالة الملك، خلال الاتصال، دعم الأردن لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها.

دمشق- سانا

أجرى السيد الرئيس بشار الأسد اليوم اتصالاً هاتفياً مع الملك الأردني عبد الله الثاني.

وقد تم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

مقدمات سبقت الاتصال

ويأتي هذا الاتصال بعد سلسلة خطوات واتصالات بين عمان ودمشق أسفرت عن إعادة تسيير الرحلات الجوية بين البلدين الشقيقين، والاتفاق على جوانب اقتصادية وأمنية.

وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة قد اجتمع نهاية الشهر الماضي بوفد من الحكومة السورية، ضم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، ووزير الموارد المائية تمام رعد، ووزير الزراعة والإصلاح الزراعي محمد قطنا، ووزير الكهرباء غسان الزامل.

وقد بحث الطرفان حينها، مجالات النقل والتجارة البينية والمياه والزراعة والطاقة، مؤكدين أن “هناك حالة ارتياح لدى الشعب السوري بسبب عودة الزيارات والعلاقات بين البلدين الشقيقين”.

وسبق ذلك لقاء وزير الدفاع السوري، العماد علي أيوب، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني، يوسف الحنيطي، في عمان.

كما كان الأردن قد أعاد الأسبوع الماضي، فتح الحدود البرية مع سوريا عبر مركز حدود جابر-نصيب.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي، إن “القرار يأتي لغايات تنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين، ‏مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة؛ وهو الأمر ‏الذي جاء بتوجيهات من رئيس الوزراء خلال زيارته ‏لمركز حدود جابر في الثامن من شهر تموز/ يوليو الماضي”.

ويعتبر الأردن من بين دول عربية قليلة أبقت على علاقاتها واتصالاتها مع سوريا عقب اندلاع الاحداث السورية العام 2011، لكن هذه الاتصالات كانت محدودة.

جلالة الملك عبدالله الثاني يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بشار الأسد، تناول العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون بينهما #الأردن #سوريا — RHC (@RHCJO) October 3, 2021