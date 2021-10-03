اعلان أسماء الطلبة المرشحين للقبول ضمن قائمة إساءة الاختيار

أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، عن أسماء الطلبة المرشحين للقبول ضمن قائمة إساءة الاختيار.

وبين مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، أن قبولات قائمة مسيئي الاختيار جاءت وفقاً لقرار مجلس التعليم العالي الذي حصر قبول الطلبة ضمن فئة إساءة الاختيار بالطلبة المحققين لمتطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة في الدورة الصيفية (العامة) (2021)، أو الدورة التكميلية (2020) فقط، وبناءً على معدلات القبول التنافسية للعام الجامعي 2021 / 2022 والتي تم إعلانها يوم السبت الماضي.

ولفت الى أنه وحسب الشواغر المتاحة في تخصصات الجامعات الأردنية فقد كان آخر معدل تم قبوله ضمن هذه القائمة هو (70 بالمئة)، داعيا الطلبة الذين وقع عليهم الاختيار ضمن القائمة إلى الاطلاع على نتيجة من خلال الدخول إلى الرابط الآتي: http://www.admhec.gov.jo/AdmBadChoiceResults.aspx.

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