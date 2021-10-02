مذكرة من “العمل الإسلامي” تطالب وزارة الأوقاف بالعدول عن إجراءات التباعد بالمساجد

طالب حزب جبهة العمل الإسلامي وزير الاوقاف بالعودة عن جميع الاجراءات المتعلقة بتقييد الصلاة في المساجد بما فيها التباعد، في ظل الاجراءات الأخيرة القاضية بفتح جميع القطاعات في المجتمع.

وأشار الأمين العام للحزب المهندس مراد العضايلة في مذكرة وجهها إلى زير الأوقاف محمد الخلايلة إلى أن المساجد هي الأولى برفع تلك الاجراءات المتعلقة بصحة الصلاة وتمامها، والمصلين هم أكثر الناس التزاماً.

*وفيما يلي نص المذكرة :

*معالي د. محمد الخلايلة وزير الأوقاف والمقدسات الاسلامية المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،

*الموضوع : العودة عن الاجراءات المتعلقة بالمساجد

إشارة الى الموضوع أعلاه وبناء على المذكرات السابقة بهذا الخصوص وبعد الاجراءات الأخيرة القاضية بفتح جميع القطاعات في المجتمع، فإننا في حزب جبهة العمل الاسلامي نطالبكم بالعودة عن جميع الاجراءات المتعلقة بتقييد الصلاة في المساجد بما فيها التباعد، حيث إن المساجد هي الأولى برفع تلك الاجراءات المتعلقة بصحة الصلاة وتمامها، والمصلين هم أكثر الناس التزاماً.

ولكم جزيل الشكر على اهتمامكم وحرصكم .

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير

الأمين العام المهندس مراد العضايلة