تذبذب.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 11 وفاة و1222 إصابة كورونا و780 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 803,923
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إنحسار.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 9 وفيات و548 إصابة كورونا و920 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 801,945
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