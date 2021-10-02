القطريون يبدأون اليوم التصويت في أول انتخابات تشريعية بالبلاد

بدأ القطريون، اليوم، السبت، التصويت في أول انتخابات تشريعية في البلاد لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى.

ووفقا لرويترز فقد بدأ الناخبون يتدفقون إلى مراكز الاقتراع، حيث دخل الرجال والنساء أقسامًا منفصلة لانتخاب 30 عضوًا من 45 مقعدًا.

وكانت عملية التصويت قد أثارت جدلا قبل بدايتها، يتعلق بـ “الشمول الانتخابي والمواطنة”.

وتدخل ضمن صلاحيات المجلس سلطة التشريع، إضافة إلى موافقته على السياسات العامة للدولة بما فيها ميزانيتها.

ويتنافس في هذه الانتخابات 183 مرشحا، منهم 18 امرأة، وذلك عبر مراكز موجودة داخل 30 منطقة في الدولة الخليجية التي ستشهد عما قريب استضافة حدث عالمي هو كأس العالم لكرة القدم.

وقد سبق الانتخابات تنظيم المرشحين عدة حملات على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى لقاءات اجتماعية في المجالس القبلية.

يشار إلى أن استطلاعات الرأي سبقت الانتخابات كانت قد أثارت حساسيات قبلية بعد أن وجد بعض أفراد قبيلة رئيسية أنفسهم غير مؤهلين للتصويت بموجب قانون يقصر التصويت على القطريين الذين كانت أسرتهم موجودة في البلاد قبل عام 1930.

وقال وزير الخارجية إن هناك “عملية واضحة” لمراجعة قانون الانتخابات من قبل مجلس الشورى المقبل.