القائمة الكاملة باسماء المشمولين بالتشكيلات الادارية في وزارة التربية

أجرى وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ابو قديس عدداً من التشكيلات الادارية في عدد من المناصب بالوزارة.

واوضحت الوزارة في بيان اليوم السبت، انه تم تعيين محمد ابراهيم يوسف العلوان قائما بأعمال مدير ادارة التعليم الخاص، وتعيين الدكتورة ختام عبد الكريم طه عبابنة قائمة بأعمال مدير ادارة الاشراف والتدريب التربوي، وصالح محمد امين عامر العمري مديراً لإدارة المناهج والكتب المدرسية.

واضافت انه تم تعيين الدكتور محمد سلمان احمد كنانة مديراً لإدارة الامتحانات والاختبارات، وزياد محمد حسين المومني مديراً لإدارة العلاقات الثقافية والعامة والاعلام التربوي، والدكتور مصطفى عبدالله محمد توفيق الروسان مستشاراً في مركز الوزارة برتبته وراتبه.

كما تم تعيين محمد عبدالعزيز سالم المناصير مستشاراً في مركز الوزارة برتبته وراتبه، ونضال عبد الحميد صالح المجالي مديراً لمديرية التربية والتعليم في لواء ذيبان، وسليمان محمد الاسمر الرقبان مديراً لمديرية التربية والتعليم لواء ناعور /محافظة العاصمة، ومحمد حمدان سليمان الهرش مديراً لمديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية.

وتم تعيين محمد عبدالله علي مومني مديراً لمديرية تربية وتعليم لواء المزار الشمالي/ محافظة اربد، وعطا الله عباس درويش الحمران مديراً لمديرية صندوق الاسكان في ادارة الشؤون المالية، وعبدالله سهو نصار الناصر قائما بأعمال رئيس وحدة الرقابة الداخلية برتبة مدير ادارة، والدكتور عثمان محمود محمد بني يونس قائما بأعمال مدير ادارة الشؤون القانونية.

وأضافت انه تم تعيين يزن محمد اديب مجيد قوموق قائما بأعمال مدير ادارة الشؤون المالية، والدكتور عبدالله احمد مثقال الشياب قائما بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم لواء بني كنانة، ومحمود ذو النون عبدالكريم عبدالقادر عصفور قائما بأعمال مدير مديرية الحسابات في ادارة الشؤون المالية.

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