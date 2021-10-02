تذبذب.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 11 وفاة و1222 إصابة كورونا و780 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 803,923
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“العمل الإسلامي” يطالب بتحرك إسلامي ودولي لوقف الجرائم الهندية بحق المسلمين
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