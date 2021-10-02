“العمل الإسلامي” يطالب بتحرك إسلامي ودولي لوقف الجرائم الهندية بحق المسلمين

استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي ما يرتكب بحق المسلمين في الهند من ممارسات عنصرية وجرائم وتهجير قسري، برعاية من الحكومة الهندية، مطالبا الحكومات الإسلامية ومنظمة المؤتمر الإسلامي باتخاذ موقف فاعل وعاجل لحماية الشعب المسلم في الهند مما يرتكب بحقهم من جرائم.

وحذر مسؤول الملف الإسلامي في الحزب، الدكتور أيمن أبو الرب من خطورة ما تقوم به الحكومة الهندية من تأجيج للطائفية وحرب على المسلمين بما يهدد المصالح الاقتصادية للهند مع العالم العربي والإسلامي، مستنكراً صمت المجتمع الدولي تجاه ما يتعرض له المسلمون في الهند من جرائم وإنتهاكات صارخة.

كما رحب أبو الرب بالدعوات التي أطلقها ناشطون لمقاطعة البضائع الهندية، داعياً الحكومات العربية والإسلامية بالضغط سياسياً واقتصادياً على الحكومة الهندية لوقف ممارساتها العنصرية بحق المسلمين.