السلطات السودانية “تكتشف” ان الأموال والعقارات والاستثمارات التي صادرتها تعود لأشخاص لا علاقة لهم بـ”حماس”

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، أن الخرطوم بدأت بإعادة فحص الملفات المتعلقة بمصادرة أصول حماس في السودان .

وأوضحت المصادر لصحيفة القدس المقدسية ان التحقيقات الجارية أظهرت ان العديد من الاستثمارات والأموال والعقارات المصادرة تعود لأشخاص لا علاقة لهم بحماس، كما أنها تراجعت عن منح بعض من اعتقلوا بهذه القضية وأفرج عنهم مهلة لمغادرة السودان. وسمحت لهم بإبقائهم ضمن قيود تتعلق بتجارتهم، ومنع تحويل أي أموال أو أي بضائع لمناطق معينة منها قطاع غزة.

وبحسب المصادر، فإن الجهات السودانية لا زالت تتحفظ على الممتلكات المصادرة ولم تعدها حتى الآن لمن ثبت عدم علاقتهم بحماس، مشيرةً إلى أنه سيتم السماح بإعادتها لهم بعد انتهاء التحقيقات بشكل كامل، في حين سيتم التحفظ على جميع الممتلكات التي ثبت أن بعض أصحابها كانوا على علاقة مع شخصيات من حماس.

وأشارت المصادر، إلى أن هناك قيودا من قبل الجهات المختصة في السودان على حركة الفلسطينيين خاصةً ممن هم من سكان قطاع غزة، مشيرةً إلى أن تلك القيود مرتبطة بالأساس بالعملية التي جرت لمصادرة الأصول، ويتوقع أن تنتهي مع انتهاء مسار التحقيقات بشكل كامل.

وأضافت ان السلطات السودانية لم تستجب لمطالبات صادرة عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية، لتسليم تلك الأموال إليها، مشيرةً إلى انه حين الانتهاء من التحقيق سيتم اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة بشأنها.