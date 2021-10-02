الأمن العام: القبض على جميع المتورطين بمشاجرة في الزرقاء

عمان 2 تشرين الأول (بترا)- ألقت الأجهزة الأمنية القبض على جميع المتورطين بالمشاجرة التي وقعت في منطقة حي الحسين في الزرقاء، والتي ظهر على إثرها أحد الأشخاص في فيديو يدعي من خلاله تعرضه للضرب بأدوات حادة.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان، اليوم السبت، أن بلاغاً ورد لمديرية شرطة الزرقاء بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص (بحكم خلافات بينهم)، حيث أفاد أحد الأشخاص بتعرضه للضرب خلال المشاجرة بواسطة أداة حادة.

وأضاف أن هذا الشخص استقل بعد المشاجرة احدى المركبات برفقة شقيقه للتوجه إلى المستشفى، حيث تعرضت هذه المركبة لحادث سير أدى لإصابة ذلك الشخص بإصابات متوسطة، قبل أن يجري إسعافه مرة أخرى للمستشفى.

وأكد الناطق الإعلامي أنه جرى ضبط جميع الأطراف المتورطين في المشاجرة، وبوشر بالتحقيق وجمع المعلومات والتقارير الطبية، والشهادات اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة جميع الأوراق التحقيقية إلى القضاء لإجراء المقتضى القانوني.

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