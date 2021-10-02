إصابة صبية ثلاثينية بعيار ناري “مجهول” في مرج الحمام بعمان

أصيبت شابة ثلاثينية، مساء امس الجمعة، بعيار ناري أثناء تواجدها على سطح منزلها في منطقة مرج الحمام. بضواحي عمان.
وقال مصدر أمني، إنه تم اسعاف الشابة إلى المستشفى وحالتها العامة متوسطة، مضيفا أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادثة.
رفيقَ صلاح الدينِ هل لكَ عودةٌ فإن جيوشَ الرومِ تنهى وتأمرُ نزار قباني ١٩٧٠/٩/٢٨ يوم غاشم مولو... إقرأ المقال
أصيبت شابة ثلاثينية، مساء امس الجمعة، بعيار ناري أثناء تواجدها على سطح منزلها في منطقة مرج الحمام. بضواحي عمان.
وقال مصدر أمني، إنه تم اسعاف الشابة إلى المستشفى وحالتها العامة متوسطة، مضيفا أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادثة.
كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني