ملك البحرين يستقبل لابيد ويعتبر “الاتفاقات الإبراهيمية” إنجازا تاريخيا

استعرض ملك البحرين مع وزير خارجية إسرائيل، اليوم الخميس، مسار العلاقات الثنائية والخطوات التي تسهم في تعزيز مجالات التعاون بين البلدين، وذلك في ضوء توقيع إعلان تأييد السلام واتفاق مبادئ إبراهيم.

وأشار حمد بن عيسى آل خليفة خلال استقباله يائير لابيد بالقصر الملكي بالمنامة، إلى أن “التوقيع على هذه الاتفاقات إنجاز تاريخي مهم على طريق تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط وتلبية تطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار والازدهار”

وأكد ملك البحرين أن “السلام خيار استراتيجي لمملكة البحرين، وأن رؤية المملكة ونهجها يقومان على تعزيز قيم التفاهم والحوار والتعاون والتعايش السلمي والتسامح والتقارب بين الشعوب” مضيفا أن “البحرين تحرص على دعم ومساندة كل الجهود من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية التي تصب في مصلحة الجميع”.

وأعرب حمد بن عيسى عن تقديره لدور الولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى اتفاقات السلام ومساعيها في دفع جهود إحلال السلام في المنطقة من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا لصالح جميع شعوبها”.

ومن جهته وجه يائير لابيد الشكر للعاهل البحريني على اللقاء الذي وصفه بـ “الحميمي والمفعم بالأمل”، قائلًا: “قيادة الملك وإلهامه أدى إلى تعاون حقيقي، واللقاء يمهد الطريق لاستمرار العلاقة” كما نوه لابيد اتخاذ البحرين المزيد من الخطوات لبناء العلاقات، واصفًا إياها بأنها “نموذج للشراكة والتعايش بين الثقافات والأديان”.

وكان يائير لابيد التقى سابقًا مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني وبحثا التعاون المشترك على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والمدنية.

كما افتتح وزيرا خارجية إسرائيل والبحرين في وقت لاحق من اليوم، السفارة الإسرائيلية في المنامة ووقعا سلسلة من الاتفاقيات الثنائية.

وفي السياق وصفت وسائل إعلام إسرائيلية اللقاء بأنه “تاريخي”