معدلات القبول الموحد انخفضت بشكل كبير، واعلان النتائج غدا الجمعة

طمأن مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، الطلبة أن معدلات القبول إنخفضت بشكل جيد لأغلب التخصصات خاصة الطبية والهندسية.

وأكد الخطيب، في مداخلة له عبر اذاعة الأمن العام، أن معدلات القبول ستكون مرضية لجميع الطلاب.

وبين أن موعد إعلان نتائج القبول الموحد ستكون ظهر يوم غدٍ الجمعة، حيث سيتم إرسال رسائل نصية لجميع الطلبة الذين تقدموا بطلبات تتضمن نتائج ترشيحهم بشكل كامل.

وأضاف الخطيب، أنه سيتم إعلان نتائج الطلبات بشكل رسمي وكامل وتفصيلي على الموقع الإلكتروني التابع لوحدة تنسيق القبول الموحد للمعدلات التنافسية لطلبة السنة الحالية 2021 والسنوات السابقة والطلبة المغتربين.

وأشار إلى أن اجتماع سيعقد لمجلس التعليم العالي مساء اليوم الخميس، لبحث تفاصيل نتائج طلبات سوء الإختيار للطلبة والإنتقال من تخصص الى آخر ومن جامعة الى أخرى، كما سيتم بحث طلبات الإنتقال التنافسية ومكرمة أبناء العشائر والمدارس ذات الظروف الخاصة وتحديد موعد لتقديم طلبات لأبناء الأردنيات.