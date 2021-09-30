تأجيل تأجيل انتخابات أمانة عمّان والبلديات ومجالس المحافظات 6 أشهر

قرّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمس الأربعاء تأجيل انتخابات مجلس أمانة عمّان الكُبرى لمدّة ستّة أشهر اعتباراً من اليوم الخميس الموافق للثلاثين من أيلول 2021.

ويأتي القرار استناداً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (7) من قانون أمانة عمّان رقم (18) لسنة 2021.

وبناء على هذا القرار، قرّر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس الأربعاء الموافقة على تشكيل لجنة أمانة عمّان الكبرى لتقوم بأعمال مجلس أمانة عمّان الكُبرى إلى حين انتخاب مجلس جديد، وذلك برئاسة الدكتور يوسف الشواربة، وعضويّة كلّ من: أمين عام وزارة السّياحة والآثار، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة، ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى، ومدير عام هيئة تنظيم النّقل البرّي، ورئيس مجلس مفوّضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وأمين عام هيئة الاستثمار، ومدير إدارة السّير في الأمن العام، ومدير عام شركة مياه الأردن (مياهنا)، ومدير عام شركة الكهرباء الأردنيّة.

وضمّت عضويّة اللجنة كذلك علاء ديرانيّة عن غرفة تجارة عمّان، وسعد الدّين ياسين عن غرفة صناعة عمّان، والمهندس زياد الرّيحاني، والمهندس عماد الحجرات، ومها البهو.

كما قرر نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان تأجيل الانتخاب لجميع مجالس المحافظات والمجالس البلدية في المملكة لمدة ستة أشهر، استناداً لأحكام المادتين (3/ و، 34/ج) من قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021 والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 ايلول الحالي.

ويأتي قرار تأجيل الانتخابات حرصاً على سلامة الانتخابات وصحتها من الناحية القانونية لأن تطبيق أحكام قانون الإدارة المحلية يحتاج إلى مجموعة من الأنظمة والقرارات التي يجب إصدارها قبل البدء بالعملية الانتخابية، ومنها: نظام تقسيم الدوائر الانتخابية في المحافظة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، ونظام أمانة سر مجلس المحافظة واجتماعات المجلس ومكان انعقاده وإدارة أعماله، وكذلك إصدار القرار اللازم حول مناطق البلديات ودوائرها الانتخابية وعدد الأعضاء في كل دائرة منها.

وعلى صعيد مُتصل، قرر كريشان تكليف اللجان المؤقتة المشكلة سابقاً لإدارة البلديات الاستمرار في أعمالها إلى حين إجراء الانتخابات، وذلك سنداً للصلاحيات المخولة له في قانون الإدارة المحلية.