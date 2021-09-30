الخصاونة وميقاتي يتفقان على تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات واحياء اللجنة العليا الاردنية اللبنانية المشتركة

بيروت 30 أيلول (بترا)- أجرى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، تبعها مباحثات موسعة حضرها عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين.

وتناولت المباحثات التي حضرها عن الجانب الاردني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي ووزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ابراهيم الجازي ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هاله زواتي والسفير الاردني في بيروت وليد الحديد، العلاقات الثنائية بين الأردن ولبنان وسبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك في المجالات كافة.

وركزت المباحثات على سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة وتسريع وتيرة العمل بإنجاز مشروع إيصال الغاز المصري والكهرباء إلى لبنان عبر الأردن وسوريا.

واكد الخصاونة دعم الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني للبنان الشقيق لمواجهة التحديات التي تواجهه، سيما التحديات الاقتصادية والطاقة، لافتا الى خطاب جلالته الاخير امام الجمعية العامة للأمم المتحدة والتأكيد على ضرورة مساندة لبنان في هذه الظروف التي يمر بها.

ولفت رئيس الوزراء الى العلاقات التاريخية والمتجذرة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وحرص الاردن على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة .

وقال، بادرنا سريعا مع الاشقاء في مصر وسوريا للعمل على تسريع ايصال الغاز المصري الى لبنان عبر الاراضي الاردنية والسورية ونحن على استعداد لتصدير الكهرباء الاردنية الى لبنان.

كما اتفق رئيسا الوزراء على ان تقوم فرق عمل من الجانبين الاردني واللبناني ببحث الخطوات والآليات التنفيذية لزيادة التعاون في مجالات التبادل التجاري والزراعة والطاقة وغيرها من المجالات .

كما بحثا إمكانية تزويد الاردن للبنان بجزء من احتياجاته الدوائية وتسهيل عملية تسجيل بعض اصناف الادوية في السوق اللبناني.

واتفق رئيسا الوزراء على عقد اجتماعات اللجنة العليا الاردنية اللبنانية المشتركة خلال الفترة القادمة سيما في ظل وجود العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تحتاج المصادقة عليها من قبل اللجنة. واستعرض الجانبان الاوضاع الاقليمية في المنطقة وتداعيات اللجوء السوري على البلدين اللذين يعدان من اكثر الدول المستضيفة والأكثر تحملا لأعبائه في ظل تراجع الدعم الدولي.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة