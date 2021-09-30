اجواء خريفية معتدلة في اغلب المناطق حتى الأحد المقبل

تكون الأجواء اليوم الخميس، خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية، تكون الأجواء مائلة للبرودة ليلًا، في المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في مناطق البادية والسهول، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

ويطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء السبت، خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

ويطرأ الأحد انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 28 – 17 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 25 – 14، وفي مرتفعات الشراة 24 – 12، وفي مناطق البادية 31 – 16، وفي مناطق السهول 29 – 16، وفي الاغوار الشمالية 36 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 26، وفي البحر الميت 36 – 24، وفي خليج العقبة 34 – 24 درجة مئوية.

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