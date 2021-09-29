موقع “واللا” العبري يعلن ان بايدن رفض طلباً بلقاء عباس

اعلن موقع “واللا” العبري ان الادارة الامريكية رفضت طلبا فلسطينيا بعقد لقاء بين الرئيس الامريكي جو بايدن، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، على هامش فعاليات الدورة الـ76 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.

وقال الموقع في تقرير نشره مساء اليوم الاربعاء، ان الرفض الامريكي “دليل آخر على مدى ثانوية القضية الفلسطينية بالنسبة لأولويات السياسة الخارجية لإدارة الرئيس جو بايدن”.

وقال التقرير بناء على مصادر امريكية وفلسطينية أن الرئيس عباس بحث مع مساعديه ما إذا كان سيسافر إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لذلك توجه المسؤولين الفلسطينيين الى البيت الأبيض وفحصوا ما إذا كان من الممكن عقد اجتماع بين الرئيس محمود عباس وبايدن على هامش فعاليات الجمعية العامة في نيويورك، أو بعد انتهاء الدورة في واشنطن.

وقالت المصادر إن الطلب الفلسطيني أحيل إلى الإدارة الأميركية لكن الرد جاء بالسلب.

وذكر التقرير انه بعد الرفض الامريكي قرر عباس عدم السفر الى نيويورك وارسال خطاب مسجل.