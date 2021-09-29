اليوم الأربعاء.. بدء تنفيذ قرار إعادة فتح مركز حدود جابر بطاقته الكاملة امام الباصات والسيارات العمومية والشاحنات/ فيديو

بدأ، اليوم الأربعاء، تنفيذ قرار إعادة فتح الحدود البرية الأردنية السورية‏ ‏(مركز حدود جابر-نصيب).

وزير الداخلية مازن الفراية، أشار إلى أن إعادة فتح (مركز حدود جابر)، سيكون “وفق مصفوفة إجراءات فنية ولوجستية ‏خاصة بإعادة فتح هذا المركز أمام حركة الشحن والمسافرين”.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي، إن “القرار يأتي لغايات تنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين ‏مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة، وهو الأمر ‏الذي جاء بتوجيهات من رئيس الوزراء خلال زيارته ‏لمركز حدود جابر في الثامن من شهر تموز/ يوليو الماضي”.

وقال مراسل قناة “المملكة”، إنه “سيتم فتح حدود مركز جابر بطاقته الكاملة”، موضحا أن “التجهيزات اللوجستية داخل المركز شبه مكتملة من ناحية الكوادر والطاقة الاستيعابية لاستقبال عدد أكبر من الشاحنات، في ظل وجود نحو 200 شاحنة قادمة ومغادرة من وإلى الأردن حاليا”.

“هناك استعدادات كاملة من قبل إدارة حدود جابر لاستقبال وفتح الحدود بكامل طاقتها، وسيسمح لسيارة السفريات بالمرور مرة كل 4 أيام فقط وبمعدل نحو 100 مركبة يوميا”، بحسب المراسل.

وتابع المراسل أنه “سيتم الإبقاء على نظام back to back كنظام اختياري فيما يتعلق بالشحن، وسيتم السماح لجميع المسافرين ومن جميع الجنسيات بالخروج من الأردن والعودة إليها دون الحاجة إلى موافقة مسبقة ضمن البروتوكول الصحي المعتمد من وزارة الصحة”.

الفراي سبق ان قال، امس الاول الاثنين، إنه بعد التوصية الأمنية باستئناف حركة الأردنيين إلى سوريا فلم يعد هناك حاجة لأخذ موافقة من وزارة الداخلية لأي مواطن أردني يرغب بالمغادرة إلى سوريا.

وأضاف أن “التقييم الأمني يظهر بأن الوضع مستقر في الجانب السوري حاليا ويسمح بحركة الأردنيين باتجاه سوريا، الأمر الوحيد الذي توقف في السابق عند تراجع الوضع الأمني هو حركة الأردنيين إلى سوريا، لكن الحركة من سوريا إلى الأردن تمت كما هي في المصفوفة التي تم الاتفاق عليها مع وزير الداخلية السوري”.

“الحافلات الأردنية أيضا تستطيع الذهاب والقدوم في أي وقت مع ضرورة تلقي جرعتي المطعوم (…) سيارات الصالون تحديدا بحاجة إلى منصة خصوصية لتنظيم الدور لهذه السفريات على خط عمّان الشام”، وفق الفراية.

ومن جانبه، أكد مدير مركز حدود جابر العقيد مؤيد الزعبي، اليوم الأربعاء، أن الدخول عبر المعبر يقتصر على المركبات العمومية بواقع 100مركبة إضافة للسفر بالحافلات، فيما تحتاج المركبات الخصوصية إلى موافقة مسبقة من وزارة الداخلية، أو يكون صاحبها مستثمرا أو دبلوماسيا.

وفيما يتعلق بالبروتوكول الصحي المتعلق بفيروس كورونا المستجد شدد الزعبي على أن المسافر يجب أن يكون حاصلا على شهادة المطعوم الخاصة بفيروس كورونا أو فحص “بي سي آر”، مشيرا إلى وجود فحص داخل الحدود عند العودة من سوريا للأردن.

مراسل المملكة الموجود على حدود جابر قال، إن حركة النقل البري بين الأردن وسوريا عادت عند الثامنة صباحا.

https://www.facebook.com/watch/?v=446633256748877