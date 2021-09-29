الرئيس التونسي يكلف نجلاء بودن رمضان بتشكيل حكومة جديدة

كلّف الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء، السيدة نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة الجديدة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وقال البيان: “عملا بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه، كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال”.

معروف إن الرئيسة المكلفة هي مديرة عامة بوزارة التعليم العالي، ودكتورة محاضرة في الجامعة، وليس لها أي انتماء سياسي.

ويأتي تكليف رئيسة للوزراء بعد شهرين من عزل الرئيس للحكومة السابقة وتجميد أنشطة البرلمان قبل أن يستأثر الرئيس بالسلطة التنفيذية والتشريعية هذا الشهر في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب، بينما قال الرئيس إنها ضرورية لإنقاذ البلد من الانهيار.

وفي 25 يوليو الماضي، أعلن سعيد تفعيل فصل دستوري يخوله اتخاذ تدابير في حال وجود “خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقرارها”، وأقال رئيس الحكومة وعلق عمل البرلمان 30 يوما في مرحلة أولى.

ثم أعلن في 25 أغسطس الماضي، تمديد تعليق عمل البرلمان “حتى إشعار آخر”.

وقد نشرت الرئاسة التونسية مقطعا مصورا أثناء تكليف الرئيس قيس سعيد، اليوم الأربعاء، نجلاء بودن بتشكيل الحكومة الجديدة، لتصبح أول سيدة تتولى رئاسة الحكومة في تونس.

وقال سعيد، في المقطع المصور: “قررت تكليفكم بتشكيل حكومة جديدة وسيكون هذا لأول مرة امراة تتولى رئاسة الحكومة حتى نهاية هذه التدابير الاستثنائية”.

وأضاف: سنعمل معا في المستقبل بإرادة وعزيمة ثابتة للقضاء على الفساد والفوضى التي عمت الدولة في عدد من المؤسسات”، مشيرا إلى أن “هناك صادقون وصادقات يعملون ليلا نهارا ولكن هناك من هم على نقيض هؤلاء يعملون على إسقاط الدولة”.

وتابع: “نتحمل اليوم مسؤولية تاريخية وستكون هذه اللحظة تاريخية أول مرة امرأة تتولى رئاسة الحكومة هذا شرف لتونس وتكريم للمرأة التونسية وتأكيد على أن المرأة قادرة على القيادة بنفس القدر من النجاح والرؤية التي يملكها الرجل”.

وتمنى سعيد التوفيق لرئيسة الحكومة الجديدة، وطالبها بتقديم اقتراحات لأعضاء الحكومة في أقرب وقت، وأضاف: “أننا أضعنا من الوقت الكثير ولا بد من العمل بسرعة (..) وأرجو أن يكون المجلس متجانسا يعمل أولا على مقاومة الفساد وهذه عملية مقدمة على كل عمل (..) سنعمل بدون هوادة على مقاومة الفساد ثم الاستجابة لمطالب التونسين والتونسيات في حقوقهم الطبيعية التعليم والصحة والنقل وفي الحياة الكريمة”.

عملا بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه، كلّف رئيس الجمهورية #قيس_سعيد السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال. #TnPR pic.twitter.com/R2c5azSqhT — Tunisian Presidency – الرئاسة التونسية (@TnPresidency) September 29, 2021