وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 8 وفيات و1027 إصابة كورونا و790 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 800,745
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الاحتلال يتهم 5 أسرى بمساعدة الهاربين من سجن “جلبوع”
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