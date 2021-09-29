أمانة عمان تؤبّن أمينها الأسبق الشيشاني

أقامت أمانة عمان، مساء اليوم الأربعاء، في مركز الحسين الثقافي، حفل تأبين للراحل محمد بشير الشيشاني، أمين عمان الأسبق الذي وافته المنية في التاسع عشر من آب الماضي بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء والإنجاز.
وقال رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى يوسف الشواربة خلال الحفل، “نستذكر مراحل حياة الراحل الشيشاني منذ كان شاباً يافعاً وجنديا نذر نفسه دفاعاً عن الوطن”.
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