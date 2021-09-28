نائبا عن السيسي.. وزير الدفاع يضع اليوم الثلاثاء إكليلاً من الزهور على ضريح جمال عبدالناصر في ذكرى وفاته/ فيديو

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وقد وضع الفريق أول محمد زكي، إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقرأ الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة، خلال لقائه بأسرة الزعيم الراحل، اعتزاز وتقدير الرئيس السيسي والشعب المصري بما حققه الرئيس عبد الناصر، لمصر من مكانة رائدة إقليميا ودوليا، وما قدمه من خدمات جليلة لدعم القضايا العربية والإقليمية ومساندة الشعوب في نضالها من أجل الاستقلال والحرية، مؤكدا أن هذه الذكرى ستظل نموذجا فريدا تحتذى به الأجيال القادمة في العمل والكفاح والتضحية من أجل مصر وشعبها العظيم.

وأشار إلى أن التاريخ المصري، يزخر بما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات حمل لواءها الرئيس عبد الناصر مع طلائع القوات المسلحة، وأيدته جموع الشعب المصري للقضاء على الاستعمار والتبعية وبناء الجيش القوي القادر على حماية الوطن، وأن شعب مصر العظيم تصنع اليوم حقبة جديدة من التاريخ بإرادة حرة قادرة على مواصلة المسيرة التنموية والحضارية لخلق حياة كريمة يطمح لها كل المصريين.

وقدحضر المراسم عدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

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