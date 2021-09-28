الملكية الأردنية توفر خدمة النقل البري لمسافريها من وإلى سورية

اعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، إن شركة الملكية الاردنية ستقوم، اعتباراً من يوم الأحد المقبل بتوفير خدمة النقل البري لمسافريها من وإلى الجمهورية العربية السورية.

وبينت انه ستنطلق حافلات مباشرة من مدينة دمشق باتجاه مطار الملكة علياء الدولي، وذلك لحين استئناف الرحلات الجوية مستقبلا.

وأكدت ضرورة التقيد بمعايير السلامة العامة وضمن البرتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات الرسمية.

من جهته، اكد الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، المهندس سامر المجالي، أن الملكية الأردنية ستوفر خدمة نقل بري لمسافريها من وإلى سورية، والذين يستخدمون شبكة خطوطها المنطلقة من عمان.

وأضاف المجالي في تصريح لوكالة (بترا)، اليوم الثلاثاء، أن عملية النقل برا ستكون بواسطة حافلات نقل عالية الجودة وذات مواصفات مريحة تنطلق من وسط مدينة دمشق مباشرة باتجاه مطار الملكة علياء الدولي وبالعكس، بهدف تسهيل عبورهم براً من مركز حدود جابر.

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