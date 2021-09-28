القيادي مختار نوح: الإخوان يربون أبناءهم على كره عبد الناصر

لخص مختار نوح، القيادى السابق بجماعة الإخوان المصرية، أسباب بغض وكره الجماعة لثورة 23 يوليو، فقال أن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة قد منعوا هذه الجماعة من السطو على السلطة، وصبغ الدولة المصرية بالصبغة الدينية.

وقال “نوح” لجريدة “اليوم السابع” المصرية: بعد ثورة 23 يوليو اشترطت جماعة الإخوان على الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الحصول على نصف الوزارة، إلا أنه رفض ذلك، وهذا الأمر أحدث أزمة كبرى داخل الإخوان وانشقاقات داخل التنظيم.

وتابع: الإخوان يكرهون ثورة يوليو، بنفس كرههم لثورة يونيو، وسبب الكره واحد، ألا وهو إبعادهم عن السلطة، مضيفًا: الإخوان اعتبروا مشاركتهم فى ثورة يوليو كفيلة بأن يستحوذوا على السلطة المصرية، لكن جمال عبد الناصر رفض ذلك.

وعن كيفية تعامل الإخوان مع ذكرى ثورة يوليو، قال “نوح”: أنا كنت مخالفا للإخوان فى هذا الأمر، لأنى كنت اشتراكيا، ولذلك لم أذم عبد الناصر، لكن تنظيم الإخوان يربى أشبالا على كره ثورة 23 يوليو وبغض عبد الناصر، ويشتمون هذه الثورة بألفاظ عدائية قبيحة.