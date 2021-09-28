القبض على رجل وفتاة تورطا بجريمة ابتزاز بمبلغ 350 الف دينار

ألقى العاملون في الأمن الوقائي القبض على شخص وفتاة تورطا يعملية ابتزاز، حيث تمت إعادة مبلغ 205 آلاف دينار من اجمالي المبلغ المالي.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، إن معلومات وردت للعاملين في الامن الوقائي بقيام شخص وفتاة بابتزاز احد الاشخاص واخذ مبالغ مالية كبيرة منه.

واضاف انه قد جرت متابعة المعلومات واستدعاء الشخص المجني عليه، حيث أكد تعرضه للابتزاز من ذلك الشخص وفتاة كانت برفقته، واخذ مبالغ مالية كبيرة منه تقدر بـ350 الف دينار .

وبين أن فريقاً تحقيقياً من الأمن الوقائي قام بمتابعة المعلومات الواردة حول المشتبه بهما وتحركاتهما، وجرى إلقاء القبض عليهما وبدلالتهما جرى ضبط مبلغ 205 آلاف دينار كانا قد حصلا عليها من المجني عليه، وسيتم إحالة القضية للقضاء .

وشدد الناطق الإعلامي، على ضرورة عدم الرضوخ لمثل هذه الأفعال الجرمية، وأن مديرية الأمن العام توفر الحماية اللازمة للمواطنين، مهيباَ بالجميع عند التعرض لمثل هذه المواقف، التواصل مع مديرية الأمن العام على الهواتف والمواقع الرسمية، أو التوجه فوراً لأقرب مركز أمني أو قسم للبحث الجنائي أو الأمن الوقائي، والإبلاغ عن هذه الحالات، لتمكين رجال الأمن من حمايتهم من الوقوع فريسة للابتزاز الذي يستمر مرتكبوه بممارسته في حال السكوت عنهم والرضوخ في المرة الأولى.

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