أجواء خريفية معتدلة بأغلب المناطق مع انجفاض حراري طفيف اليوم

يطرأ اليوم الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية ومعتدلة في مناطق البادية والسهول، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم المنخفضة.

وهناك فرصة ضعيفة خلال ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في اجزاء محدودة من المناطق الغربية من المملكة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في مناطق البادية .

وتحذر إدارة الارصاد الجوية في تقريرها، من احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر خاصة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية، ومن خطر احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط احياناً.

ويطرأ الخميس، ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

وتستمر الأجواء الجمعة خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 27 – 16 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 25 – 14، وفي مرتفعات الشراة 24 – 12، وفي مناطق البادية 30 – 15، وفي مناطق السهول 28 – 17، وفي الاغوار الشمالية 35 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 25، وفي البحر الميت 35 – 24، وفي خليج العقبة 36 – 23 درجة مئوية.

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